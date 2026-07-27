Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte randalieren am Kulturkiosk und schlagen 51-Jährigen (25.07.2026)

KOnstanz (ots)

Wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen noch unbekannte Täter, die in der Nacht auf Samstag in der Moltkestraße aufgefallen sind. Kurz vor 2 Uhr hielt sich eine fünfköpfige Personengruppe vor dem Kulturkiosk auf. Dort nahmen sie zwei Schirmständer aus den Halterungen und schlugen damit die Glühbirnen einer Lichterkette und die am Kiosk installierte Kamera kaputt.

Als sich die Randalierer von der Örtlichkeit entfernten, sprach sie ein 51-Jähriger im Bereich des Bahnübergangs/Bodenseeradweg auf ihr Verhalten an. Nach einem kurzen verbalen Disput schlug ihm einer der Unbekannten unvermittelt zweimal ins Gesicht.

Anschließend flüchteten die Angreifer.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannte Gruppierung nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

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