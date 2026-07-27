Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung am Zähringerplatz - Radfahrer missachtet Rotlicht und prallt gegen Auto (26.07.2026)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer hat am Sonntagnachmittag auf der Kreuzung am Zähringerplatz einen Unfall verursacht und sich dabei Verletzungen zugezogen. Der 31-Jährige war mit einem Fahrrad auf dem Radweg am Zähringerplatz in Richtung Sternenplatz unterwegs. An der Kreuzung zur Jahnstraße missachtete er die rote Ampel und kollidierte in der Folge mit dem Auto einer 44-Jährigen, die die Kreuzung in Richtung Allmannsdorfer Straße bei Grün zeigender Ampel überquerte. Der 31-Jährige stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Den durch den Zusammenstoß entstandenen Blechschaden schätzte die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

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