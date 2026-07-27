Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) 6.000 Euro Schaden auf der Alemannenstraße - Zeugenaufruf (22.07.2026 - 25.07.2026)

Donaueschingen (ots)

Im Zeitraum des vergangenen Mittwochs, 19:30 Uhr, bis zum Samstag, 14:30 Uhr, hat sich auf der Alemannenstraße eine Unfallflucht ereignet. Ein Unfallflüchtiger verursachte an der linken Seite eines am Fahrbahnrand geparkten grauen Seats eine Beschädigung in Höhe von etwa 6.000 Euro. Den Schaden meldete er nicht, weswegen das Polizeirevier nach ihm sucht. Hinweise können, unter der Nummer 0771 / 837830, gemeldet werden.

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