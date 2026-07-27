Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Körperverletzung auf dem Seetorfest - Unbekannter verpasst 16-Jährigem Faustschlag ins Gesicht (26.07.2026)

Allensbach (ots)

In der Nacht auf Sonntag hat ein Unbekannter auf dem Seetorfest einen Jugendlichen verletzt. Kurz nach Mitternacht hielt sich der 16-Jährige an einem Bierstand im Bereich des Rathausplatzes auf, als ihm ein Unbekannter plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht verpasste. Dadurch erlitt der Jugendliche eine Schwellung und ein Hämatom unterhalb des Auges.

Zu dem Angreifer ist lediglich bekannt, dass er etwa 40 Jahre alt war und einen roten Bart und nach hinten gegelte Haare hatte.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07533 99700-0 beim Polizeiposten Allensbach zu melden.

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