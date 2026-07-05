Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Rückschau auf zweite Tageshälfte des Einsatzsamstages

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Im Rahmen des Veranstaltungsgeschehens in Erfurt verzeichne-te die Bundespolizei am Samstag, ab 15:00 Uhr, stärkere Zuläufe zum Hauptbahnhof, vornehmlich durch Veranstaltungsteilneh-mende, die zu ihren Ausgangsorten zurückreisen wollten.

Grundsätzlich blickt man auf friedliche Abreisen zurück. In meh-reren Fällen trafen jedoch Gruppierungen unterschiedlicher poli-tischer Ausrichtung aufeinander. Anlass für die Dispute waren in allen Konstellationen vorausgegangene Beleidigungen und ver-bale Anfeindungen. Kräfte der Bundesbereitschaftspolizei trenn-ten die jeweiligen Personengruppen. In den meisten Fällen ver-zichteten Beteiligte auf Strafanträge, sodass es bei gefahrenab-wehrenden Maßnahmen geblieben ist. Verletzte gab es nicht.

Zum Tagesende fiel ein 24-Jähriger auf dem Willy-Brandt-Platz durch den sogenannten Hitler-Gruß auf. Gegen den Deutschen wird wegen dieser verfassungsfeindlichen Tat ermittelt.

Die Bundespolizei wird auch am heutigen Tag verstärkt den Er-furter Hauptbahnhof, umliegende Bahnhöfe und Bahnstrecken in den Fokus setzen, um vornehmlich die Abreisen im Kontext mit Veranstaltungsbezug zu überwachen und Gefahren für Reisen-de und Bahnanlagen abzuwehren.

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