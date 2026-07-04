Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei informiert zum Freitag und der ersten Nacht des Einsatzwochenendes

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt blickt auf einen ruhigen Frei-tag und eine ruhige Nacht im bahnbezogenen Aufgabenbereich zurück. Das Anreiseverhalten zu gestern stattfindenden Versammlungen und einer musikalischen Hauptveranstaltung in Erfurt verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Lediglich einem mutmaßlichen Verstoß gegen waffenrechtliche Vorgaben musste man am Freitagnachmittag im Hauptbahnhof Erfurt nachgehen. Ein Veranstaltungsteilnehmer, der dem Gegenprotest des heutigen Parteitages zuzuordnen war, führte augenscheinlich Munition mit sich. Einsatzkräfte der Bundespolizei überprüften den 17-Jährigen. Es handelte sich bei der Munition um einen Gürtel, der lediglich eine Attrappe war. Der Deutsche wurde belehrt und angehalten, den Gürtel nicht zu tragen.

Die Bundespolizei sensibilisiert, dass augenscheinliche Waffen oder waffenähnliche Gegenstände, wozu auch Attrappen gehören, insbesondere im Kontext der bahnbezogenen Anreisen zu Versammlungslagen an diesem Wochenende nichts zu suchen haben. Durch Dritte und Polizeikräfte könnten derartige Gegenstände fehlinterpretiert werden und polizeiliche Maßnahmen nach sich ziehen. Die Hausordnung der Deutschen Bahn verbietet Waffen i.S.d. Waffengesetzes (WaffG) - hierzu zählen auch Anscheinswaffen.

Die verstärkte Bundespolizeiinspektion Erfurt befindet sich in der Haupteinsatzphase.

Für Medienschaffende sind mobile Presseteams der Bundespolizei im Hauptbahnhof Erfurt ansprechbar.

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