Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizeiliche Spürnase kommt zum Einsatz

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Im Zusammenhang mit dem Veranstaltungsgeschehen in Erfurt stellt die Bundespolizeiinspektion Erfurt seit den frühen Morgen-stunden eine hohe Anzahl von Bahnreisenden fest, die sich vornehmlich den Protestveranstaltungen auf dem Willy-Brandt-Platz anschließen oder in die Innenstadt abfließen.

Die Bundespolizei ist mit einer Vielzahl von Kräften im Einsatz und stellt bisher einen friedlichen Verlauf im Anreiseverhalten fest.

Gegen 9:30 Uhr wurde ein nicht gänzlich verschlossenes Gepäckschließfach im Hauptbahnhof entdeckt. Der Bereich um die Schließfächer wurde kurzzeitig abgesperrt. Ein Diensthund der Bundespolizei kam zum Einsatz und die Spürnase konnte früh Entwarnung geben. Im Schließfach fanden Bundespolizisten Rucksäcke, Schlafsäcke und Wechselsachen. Über die Auswertung der Kameraaufzeichnung konnten die Gepäckstücke Demonstrationsteilnehmern zugeordnet werden.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei noch einmal ausdrücklich darauf hin, gerade vor dem Hintergrund der an diesem Wochenende starken Frequentierung des Hauptbahnhofes, dass Reisende und Veranstaltungsteilnehmende zwingend ihre Wertsachen im Auge behalten bzw. diese richtig und sicher verschließen. Das vermeidet polizeiliche Einsatzlagen und dadurch entstehende Einschränkungen für andere Reisende.

Die verstärkte Bundespolizeiinspektion Erfurt ist weiterhin den ganzen Tag über im schienengebundenen Zuständigkeitsbereich tätig, um reibungslose An- und Abreisen zu gewährleisten.

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