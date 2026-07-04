Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Verbotene Pyrotechnik und Waffen vor Teilnahme an Veran-staltung sichergestellt

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Im Kontext mit dem Veranstaltungsgeschehen in Erfurt stellte die Bundespolizei vor der Mittagszeit zwei Männer und zwei Frauen fest, die bei Erblicken von Einsatzkräften versucht haben, zu flüchten.

Die vier Deutschen wurden gestellt. Der Grund für den Flucht-versuch wurde beim Blick in Rucksäcke und mitgeführte Sachen offensichtlich. Ein 24-Jähriger führte einen Kubotan und eine 22-jährige Begleiterin zwei dieser kurzen Schlagstöcke, die auch zur Druckpunktstimulation oder als Hebelwaffe verwendet werden können, bei sich. Ferner wurden bei der Kleingruppe pyrotechnische Erzeugnisse und Verkleidungen, wie eine Perücke, aufgefunden.

Die gefährlichen Gegenstände sowie die pyrotechnischen Artikel wurden durch Bundespolizisten sichergestellt, sodass diese nicht mit zu Protestveranstaltungen gelangen konnten. Ermittelt wird wegen versammlungsrechtlicher Verstöße sowie Zuwiderhandlungen gegen das Sprengstoffgesetz. Spezialisten des Entschärfungsdienstes der Bundespolizei haben verdächtige Erzeugnisse unbrauchbar gemacht.

Die Bundespolizei ist eingesetzt, um sichere An- und Abreisen zu diversen Veranstaltungen auf den bahnbezogenen Wegen zu überwachen und Gefahren abzuwehren. In diesem Zusammenhang wird appelliert, gefährliche Gegenstände und brennbare Erzeugnisse zuhause zu lassen.

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