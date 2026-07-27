Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden

Lkr. Rottweil) Brand einer Ballenpresse löst Flächenbrand aus: etwa 15.000 Euro Schaden (25.07.2026)

Aichhalden (ots)

Am Samstagnachmittag hat der Brand einer Ballenpresse im Ortsteil Rötenberg einen Flächenbrand ausgelöst.

Gegen 15:30 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Meldung über den Brand einer landwirtschaftlichen Maschine an der Kreisstraße 5531 zwischen Aichhalden und Rötenberg ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand die Ballenpresse bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf das angrenzende Feld übergegriffen.

Durch den entstandenen Flächenbrand wurden letztlich etwa 1,5 Hektar landwirtschaftliche Fläche betroffen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand eingrenzen und anschließend vollständig ablöschen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sperrte die K 5531 für die Dauer der Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen. Das Polizeirevier Oberndorf am Neckar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit wird von einem technischen Defekt an der Ballenpresse ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell