Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf

Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Firmengebäude ein: Polizei bittet um Hinweise (25./26.07.2026)

Epfendorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch von Samstag auf Sonntag in ein Firmengebäude an der Neckarstraße.

Im Zeitraum zwischen 09:45 Uhr und 21:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über eine Seitentür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude der Drehteile-Fabrik. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und konnten unerkannt flüchten.

Ob und welche Beute die Täter machten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf am Neckar unter Tel. 07423 81010 entgegen.

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