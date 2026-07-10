POL-BOR: Vreden - Diebstahl von Baustelle
Vreden (ots)
Tatort: Vreden - Möwenweg;
Tatzeit: 09.07.2026, 03.15 Uhr;
Bislang unbekannte Täter haben in Vreden Metall von einer Baustelle entwendet. In der Nacht zu Donnerstag weckte ein lauter Knall eine Anwohnerin des Möwenwegs. Anschließend beobachtete sie einen weißen Lkw, von dessen Ladefläche Metallschienen herausragten. Nach bisherigen Erkenntnissen stammte das Metall von einer dortigen Baustelle. Das Fahrzeug entfernte sich in Richtung Winterswijker Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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