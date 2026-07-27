Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Steißlinger Straße

Böhringer Straße - Radfahrer touchiert Auto und flüchtet (24.07.2026)

Radolfzell (ots)

Ein Radfahrer hat am Freitagabend auf der Kreuzung Steißlinger Straße / Böhringer Straße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 19.25 Uhr querte eine Opel-Fahrerin die Kreuzung von der Robert-Gerwig-Straße in Richtung Steißlinger Straße bei Grün zeigender Ampel. Zeitgleich fuhr eine Unbekannte mit einem Fahrrad mit hoher Geschwindigkeit von links kommend über die Kreuzung. Durch sofortiges Bremsen konnte die Opel-Fahrerin einen Zusammenstoß verhindern. Nachdem sie wieder anfuhr, kam jedoch ein weiterer, männlicher Radfahrer auch aus Richtung Böhringen, der sie ebenfalls ungebremst kreuzte. Dieses Mal gelang es der Frau nicht mehr, eine Kollision zu verhindern. Der Mann touchierte den Opel mit dem Lenker seines Fahrrads, fuhr dann jedoch einfach weiter und auf der Böhringer Straße davon, ohne sich um den am Ford verursachten Schaden zu kümmern.

Zu dem flüchtigen Radler liegt folgende Beschreibung vor: etwa 35 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, normale Statur. Bekleidet war er mit einer kurzen Jeans, einem dunklen T-Shirt, Sonnenbrille und Capy.

Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

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