Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Lkr. Rottweil) Lastwagenfahrer übersieht Motorrad beim Linksabbiegen: Ein Schwerverletzter und etwa 7.000 Euro Schaden (17.07.2026)

Dornhan (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Motorrad hat sich am Freitagmittag auf der Straße "Im Dorf" ereignet.

Ein 72-jähriger Lastwagenfahrer war gegen 13:30 Uhr im Ortsteil Weiden in Richtung Marschalkenzimmern unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Römerstraße beabsichtigte der Fahrer, von der Geradeausspur nach links abzubiegen. Hierbei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden 41-jährigen Motorradfahrer. Der Biker leitete eine Vollbremsung ein und kam in der Folge zu Fall. Während der Fahrer glücklicherweise am Lastwagen vorbeirutschte, kollidierte die Kawasaki mit der Front des Lkw.

Durch den Sturz zog sich der 41-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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