Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet: eine Leichtverletzte und etwa 13.000 Euro Schaden (19.07.2026)

Rottweil (ots)

Am Sonntagnachmittag hat sich am Kreisverkehr Tuttlinger Straße / Saline ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignet.

Eine 65-jährige Frau fuhr gegen 15:30 Uhr mit ihrem Skoda von der Tuttlinger Straße in den Kreisverkehr ein. Hierbei missachtete sie vermutlich die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen VW einer 21-Jährigen. Durch den Zusammenstoß zog sich die VW-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch betreut werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell