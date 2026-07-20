Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Polizeibeamte des Polizeireviers Rottweil kontrollieren Poser und Tuner (17./18.07.2026)

Rottweil (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Rottweil hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag die Poser- und Tuningszene im Blick.

Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 04:00 Uhr führten die Beamten mobile Verkehrskontrollen durch und kontrollierten mehrere Fahrzeuge sowie Personen. Hierbei fiel den Beamten gegen 21:15 Uhr im Bereich der Saline der BMW eines 23-Jährigen auf. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten mehrere Anbauten ohne Nachweis der Zulässigkeit fest. So waren an den Scheinwerfern, dem Seitenschweller sowie der Front- und Hecklippe Veränderungen vorgenommen worden. Außerdem war die Felgen-Reifen-Kombination nicht zulässig. Aufgrund der erheblichen Mängel untersagten die Beamten dem 23-Jährigen vor Ort die Weiterfahrt. Die Kennzeichen sowie der Fahrzeugschein wurden sichergestellt.

Gegen 22:00 Uhr kontrollierten die Beamten ebenfalls im Bereich der Saline den BMW eines 20-Jährigen. Dabei stellten die Polizisten vermutlich aufgrund einer unzulässigen Felgen-Reifen-Kombination bereits Schleifspuren an den Reifen sowie am Kotflügel des Fahrzeugs fest. Auch hier untersagten die Beamten die Weiterfahrt und setzten den Wagen ebenfalls vor Ort außer Betrieb. Die Kennzeichen wurden entsprechend sichergestellt.

Beide Fahrer müssen sich nun wegen Ordnungswidrigkeiten verantworten. Außerdem wurden Mängelberichtsverfahren eingeleitet.

Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und Lärmbelästigungen zu verhindern, wird die Polizei auch weiterhin Poser- und Tuningkontrollen mit dem Schwerpunkt auf der technischen Beschaffenheit und der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge durchführen.

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