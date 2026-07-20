Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Radweg am Rheinsteig (18.07.2026)

Konstanz (ots)

Zwei Personen haben bei einem Unfall auf dem Rheinsteig am Samstagabend Verletzungen erlitten. Kurz vor 20 Uhr querte ein sechsjähriges Kind die Fahrbahn und anschließend den Radweg am Rheinsteig zwischen Pulverturm und Rheintorturm. Dabei erfasste ein 49-jähriger Radfahrer das Mädchen. Infolgedessen stürzte der Mann, wobei er sich Verletzungen zuzog. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 6-Jährige trug Schürfwunden am Kopf und am Bein davon.

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