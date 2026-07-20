Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Wohnungseinbruchsdiebstahl: Polizei bittet um Hinweise (18.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl am Samstagnachmittag in der Bahnhofstraße.

Im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:45 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bereich Bahnhofstraße / Moltkestraße. Die Täter durchsuchten sämtliche Wohnräume und entwendeten Bargeld sowie Wertgegenstände.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

Um sich vor solchen Einbrüchen besser zu schützen, informieren die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen mit kompetenter, kostenloser und neutraler Vor-Ort-Beratung. Für den Landkreis Tuttlingen stehen die Berater unter der Telefonnummer 07461 941-162 oder per E-Mail konstanz.pp.praevention.tut@polizei.bwl.de zur Verfügung.

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