Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) 78-jährige Autofahrerin fährt gegen Hauswand und verletzt sich leicht (17.07.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Vermutlich aufgrund einer Fehlbedienung ihres Autos ist eine Fahrerin am Freitagvormittag gegen eine Hauswand gefahren.

Die 78-jährige Mazda-Fahrerin beabsichtigte gegen 11:30 Uhr, mit ihrem Wagen aus einer Hofeinfahrt auf die Schramberger Straße zu fahren. Hierbei beschleunigte sie ihr Fahrzeug vermutlich aufgrund einer Fehlbedienung, sodass der Wagen über die Fahrbahn hinweg in eine gegenüberliegende Hauswand prallte. Durch die Kollision zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Während am Mazda ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand, beläuft sich der Gebäudeschaden auf circa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Oberndorf am Neckar hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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