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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unterschiedliche Siegel am Kennzeichen angebracht

Suhl (ots)

Montagmorgen stellten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl an den Kennzeichen eines Mitte Juni außer Betrieb gesetzten Pkw in Suhl eine augenscheinlich gültige Hauptuntersuchungsplakette und Siegel der Zulassungsstelle fest. Eine nähere Kontrolle ergab, dass am vorderen Kennzeichen das Siegel der Zulassungstelle Berlin und am hinteren Kennzeichen das Siegel der Stadt Suhl unrechtmäßig angebracht worden waren. Die Polizeibeamten stellten die Kennzeichentafeln sicher und ermitteln jetzt gegen den 40-jährigen Autobesitzer wegen der Urkundenfälschung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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