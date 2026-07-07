LPI-SHL: Unterschiedliche Siegel am Kennzeichen angebracht

Bad Liebenstein (ots) - Montagnachmittag gegen 14:50 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Landstraße zwischen Schweina und Steinbach. In einer engen Kurve kam der Frau der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Lkw mit blauem Auflieger entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden, wich die Fahrerin nach rechts aus und stieß dabei leicht gegen die Leitplanke. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt im Anschluss pflichtwidrig fort. Am Pkw entstand Sachschaden in noch ...

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