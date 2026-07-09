PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Beim Ausparken Auto beschädigt und fortgefahren - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch in einem Parkhaus in Heidelberg ein geparktes Auto und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Der Unbekannte stieß in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 16.00 Uhr im Parkhaus am Karlsplatz, vermutlich beim Ausparken, mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW-Tiguan und beschädigte diesen. Anschließend fuhr er einfach davon. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 12:23

    POL-MA: Heidelberg: Fahrradfahrerin bei Unfall mit Auto verletzt

    Heidelberg (ots) - Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Mannheimer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Auto, bei welchem die Fahrradfahrerin verletzt wurde. Eine 26-jährige Fahrradfahrerin fuhr gegen 16:30 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Vangerowstraße kommend auf dem Radweg an der Mannheimer Straße in Richtung Wieblingen. Auf ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 12:09

    POL-MA: Mannheim: Parkendes Fahrzeug beschädigt und weggefahren - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Zwischen vergangenem Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen in der Ortenaustraße geparkten BMW auf der Fahrerseite im Frontbereich. Aufgrund des hohen Sachschadens von rund 8.000 Euro ist davon auszugehen, dass der flüchtige Unbekannte den Unfall bemerkt haben dürfte und sich danach unerlaubt ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 11:29

    POL-MA: Heidelberg: Radschrauben an mehreren Fahrrädern gelöst - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Eine unbekannte Täterschaft löste am Dienstag an einem Fahrrad, welches vor einem Gymnasium in der Rohrbacher Straße abgestellt war, die Radschrauben und brachte dadurch den 13-jährigen Besitzer beim Heimweg zu Fall. Als der 13-Jährige mit dem manipulierten Fahrrad nach der Schule nach Hause fahren wollte, löste sich plötzlich das Hinterrad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren