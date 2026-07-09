Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Beim Ausparken Auto beschädigt und fortgefahren - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch in einem Parkhaus in Heidelberg ein geparktes Auto und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Der Unbekannte stieß in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 16.00 Uhr im Parkhaus am Karlsplatz, vermutlich beim Ausparken, mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW-Tiguan und beschädigte diesen. Anschließend fuhr er einfach davon. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/1857-0 zu melden.

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