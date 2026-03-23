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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW mit Verletzten auf der L98 bei Kaisersesch

Kaisersesch (ots)

Am Montagnachmittag, den 23.03.2026, kam es um kurz nach 16:00 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW nahe der Ortslage Kaisersesch. Eine Fahrzeugführerin, die gemeinsam mit ihrem Kleinkind auf der Landesstraße 98 unterwegs war und von Kaisersesch aus nach links auf die Autobahn 48 abbiegen wollte, dürfte die entgegenkommende PKW-Führerin übersehen haben, woraufhin es zur frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen war.

Beide Fahrzeugführerinnen wurden hierbei verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Kleinkind verblieb augenscheinlich unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Neben der Polizeiinspektion Cochem waren die Feuerwehr Kaisersesch, die Straßenmeisterei Cochem und zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Landesstraße 98 war zeitweise zwecks Verkehrsunfallaufnahme und Fahrzeugbergung vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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