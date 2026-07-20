Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Bietingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Hohackerstraße

Dorfstraße - Motorradfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen (17.07.2026)

Gottmadingen, Bietingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Freitagnachmittag auf der Einmündung der Hohackerstraße auf die Dorfstraße ereignet hat. Ein 43-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr mit einem Honda Motorrad auf der Dorfstraße in Richtung Bundesstraße 34. Zeitgleich kam ihm ein 63-Jähriger mit einem BMW entgegen. Auf Höhe der Einmündung zur Hohackerstraße wollte der BMW-Fahrer nach links abbiegen. Der entgegenkommende Biker bremste daraufhin stark, geriet ins Schlingern und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.

Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

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