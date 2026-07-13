Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Zwei gegen Einen - Zeugenaufruf (09.07.2026)

VS-Villingen (ots)

Am Donnerstag hat sich, gegen 15 Uhr, auf der Straße "Steinkreuzweg" eine gefährliche Körperverletzung zugetragen. Ursächlich war ein Streitgespräch, dass ein 60-Jähriger mit zwei jungen Männern hatte. Streitanlass war ein gefährliches Fahrmanöver, auf Höhe der dortigen Unterführung, durch einen der Unbekannten auf einem E-Scooter. Im Laufe der zunächst verbalen Auseinandersetzung zogen beide einen Schlagstock und wirkten auf den Radfahrer ein. Nach einem kurzen Gerangel gelang dem Senior die Flucht. Im Rahmen der Ermittlungen sucht das Polizeirevier Villingen nach den beiden Jugendlichen, die etwa 15 Jahre jung sind. Beide sind circa 170 Zentimter groß, schlank und hatten dunkles Haar. Der eine trug ein weißes, der andere ein schwarzes T-Shirt. Hinweise zu ihnen, können unter der Nummer 07721 / 6010, gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell