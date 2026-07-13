POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (12.07.2026 - 13.07.2026)
VS-Schwenningen (ots)
Auf der Rietenstraße hat sich im Zeitraum von Sonntag, 20:00 Uhr, bis Montag, 5:30 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer schrammte im Zuge eines Parkmanövers an der linken Seite einen schwarzen VW entlang. Dieser war auf Höhe der Hausnummer 41 geparkt. Ohne den Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu melden, fuhr er mit seinem ebenfalls sichtbar beschädigten Auto davon. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen erbittet das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 / 85000).
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