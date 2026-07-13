Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Leichtverletzte nach Unfall (09.07.2026)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Die Straße "Auf dem Bühl" ist am Donnerstag Ort eines Unfalls mit zwei Leichtverletzten geworden. Gegen 15 Uhr, missachtete ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt einer 24-jährigen Mini-Fahrerin. Mit seinem Kleintransporter stieß er auf der Kreuzung mit dem Mini zusammen und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte kamen im Anschluss mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

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