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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Leichtverletzte nach Unfall (09.07.2026)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Die Straße "Auf dem Bühl" ist am Donnerstag Ort eines Unfalls mit zwei Leichtverletzten geworden. Gegen 15 Uhr, missachtete ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt einer 24-jährigen Mini-Fahrerin. Mit seinem Kleintransporter stieß er auf der Kreuzung mit dem Mini zusammen und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte kamen im Anschluss mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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