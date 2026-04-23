POL-KN: (KN-Petershausen) Zusammenstoß zwischen E-Kleinkraftrad und Fußgängerin - zwei Personen leicht verletzt (23.04.2026)
KN-Petershausen (ots)
Zwei Personen sind bei einem Unfall auf dem Eibenweg am Donnerstagmorgen leicht verletzt worden. Kurz vor acht Uhr war ein 15-Jähriger mit einem E-Kleinkraftrad in Richtung Allmannsdorfer Straße unterwegs, als ein neun Jahre altes Mädchen plötzlich die Straße querte. Der Jugendliche bremste daraufhin stark, kam zu Fall und erfasst dabei die 9-Jährige. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der Junge kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.
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