Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Fürstenberg) Lastenrad vor dem Schwaketenbad entwendet - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (21.04.2026)

KN-Fürstenberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl am Schwaketenbad am Dienstagnachmittag/-abend. Im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 19 Uhr entwendete ein unbekannter Täter das an den Fahrradständern vor dem Schwimmbad abgestellte Cargobike der Marke "Riese&Müller" im Wert von rund 8.000 Euro. An dem grünen S-Pedelec war ein Kindersitz montiert, zudem lagen zwei Fahrradhelme in der Kiste des Zweirads. Auf dem Rohr des Vorderrads befand sich folgender Schriftzug: "Steffi will ride for pizza".

Zeugen des Diebstahls oder Personen, die Hinweise auf die Identität der Diebe oder den Verbleib des Lastenrads geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Sollten Sie generell verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem möglichen Fahrraddiebstahl, auch in Verbindung mit dem Abtransport oder Verladen eines Fahrrads machen, scheuen Sie sich nicht, sich umgehend beim Revier, oder unter dem Polizeinotruf 110 zu melden!

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