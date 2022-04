Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Biesingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener baut Unfall und flüchtet (10.04.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag gegen 2 Uhr auf der Kreisstraße 5701 bei Biesingen einen Unfall verursacht. Ein 28-jähriger VW Fahrer fuhr von Sundhausen in Richtung Biesingen. An einem Kreisverkehr auf der K 5701 fuhr der Mann über eine Warnbake und die Grünfläche des Kreisverkehrs. Dabei beschädigte er die Ölwanne des Autos und verlor bei der Weiterfahrt in Richtung Donaueschingen das Motoröl. Der Wagen blieb schließlich mit einem Defekt an der Bundesstraße 31/33 bei Pfohren liegen. Polizisten bemerkten beim Fahrer deutlichen Alkoholeinfluss, was ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,5 Promille bestätigte. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Wegen des ausgelaufenen Motoröls kam die Feuerwehr Bad Dürrheim an die Unfallstelle und reinigte die Straße.

