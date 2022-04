Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener macht sich an Autos zu schaffen

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte (09.04.2022)

Dauchingen (ots)

Ein Betrunkener hat am späten Samstagabend gegen 23 Uhr die Polizei nach Dauchingen auf den Plan gerufen. Ein deutlich alkoholisierter 25-Jähriger war zu Fuß auf der Villinger Straße unterwegs und schlug dabei gegen mehrere geparkte Autos. Die Polizei traf den jungen Mann auf der Vorderen Straße an. Bei der Überprüfung mehrerer Autos konnten die Beamten zunächst keine Schäden feststellen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Betrunkene auf seinem Weg von der Villinger Straße zur Vorderen Straße den einen oder anderen Schaden verursacht hat. Die Polizei in VS-Schwenningen bittet deshalb Zeugen oder betroffene Autobesitzer, sich bei ihr unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.

