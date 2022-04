Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Kreis Tuttlingen) Scheibenwischer verbogen (10.04.2022)

Trossingen (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagmittag, 13 Uhr, eine Sachbeschädigung an einem Laster auf der Dr. Karl-Hohner-Straße begangen. Der Täter verbog an einem abgestellten Lastwagen beide Scheibenwischerarme und verursachte so einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 9318-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell