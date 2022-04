Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen/Rottweil) Polizei überprüft Gurtmuffel bei Verkehrskontrollen

Wehingen/Rottweil (ots)

In der Gosheimer Straße in Wehingen und im Stadtgebiet Rottweil sind am Samstagnachmittag gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt worden. In einer bereits seit mehreren Tagen andauernden Schwerpunktaktion sollte vornehmlich die Anschnallpflicht überprüft werden. Insgesamt elf Autoinsassen wurden von der Verkehrspolizei ertappt und belehrt, weil sie den Gurt nicht oder nicht richtig angelegt hatte. Drei Kinder waren ebenfalls nicht richtig gesichert. Einige wenige nahmen es auch sonst mit der Sicherheit nicht so genau. Denn bei den Gurtmuffeln sind fünf Mal auch Mängel an den Autos festgestellt worden. Die Beamten stellten neben den Knöllchen daher auch Mängelberichte aus. Die Polizei appelliert an die Autofahrer, die Sicherheit im Verkehr ernst zu nehmen. Sie wird auch weiterhin Kontrollen durchführen.

