POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Als Polizeibeamte des Polizeireviers Ravensburg am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr wegen der beabsichtigten persönlichen Zustellung einer Vorladung den Adressaten des Schreibens in einer Unterkunft in der Florianstraße suchten, stießen sie an einer Zimmertüre auf den Geruch von Marihuana. Die Überprüfung führte zur Feststellung, dass der 32-jährige Bewohner des Zimmers gerade zusammen mit einem 28-jährigen Besucher Marihuana in einzelne Konsumeinheiten verarbeitete. Die Betäubungsmittel und die benutzten Gerätschaften wurden sichergestellt, gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Ravensburg

Gefährliche Körperverletzung

Die tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern einer Gaststätte in der Innenstadt erforderte in der Nacht zum Samstag den Einsatz des Polizeireviers Ravensburg. Ein 28-jähriger Mann hatte seinem 32 Jahre alten Kontrahenten ein Cocktailglas gegen den Kopf geschlagen. Das Glas ging dabei zu Bruch, weshalb der 32-Jährige eine Schnittverletzung erlitt. Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 28-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Ravensburg

Feststellung von Ladendieben

Der Mitarbeiter einer Tankstelle in der Südstadt verständigte in der Nacht zum Sonntag gegen 04.30 Uhr die Polizei, da bei ihm drei Kunden auftauchten, die er noch als bislang unbekannte Ladendiebe in Erinnerung hatte. Die drei jungen Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren stehen im Verdacht, in der Nacht zum 25.08.2019 in der Tankstelle Alkohol entwendet zu haben. Den Beamten des Polizeireviers Ravensburg gelang es im Rahmen der sofort aufgenommenen Fahndung, die drei Tatverdächtigen anzutreffen und für das Ermittlungsverfahren deren Personalien festzustellen.

Ravensburg

Verkehrsunfall unter Alkohol

Deutlich alkoholisiert war der 28-jährige Lenker eines Mercedes-Benz, der am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr die Landesstraße 288 aus Richtung der Einmündung der Landesstraße in die Bundesstraße 33 in Richtung Weststadt befuhr und beim "Blauen Haus" nach rechts in die Meersburger Straße einbog. Nach dem Einbiegen geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Smart einer 25-jährigen Pkw-Lenkerin kam. Diese war auf der Meersburger Straße aus Richtung Weststadt an die Einmündung herangefahren. Wegen der hohen Ausgangsgeschwindigkeit stieß der 28-Jährige im weiteren Verlauf des Verkehrsunfalles gegen den entlang der Meersburger Straße verlaufenden Schutzwall. Die Lenkerin des Smart wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An den beiden beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Dem Unfallverursacher wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Baienfurt

Fundunterschlagung

Der 52-jährige Lenker eines Pkw legte am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr in der Eisenbahnstraße eine Tasche auf das Dach seines Pkw. Als er losfuhr, ließ er sie dort versehentlich liegen, wodurch die Tasche mit Inhalt verloren ging. Die Tasche wurde etwa 500 Meter vom Ort der Abfahrt entfernt an einer Bushaltestelle aufgefunden und durch den Finder beim Polizeirevier Ravensburg abgegeben. Als der verständigte Eigentümer die Tasche dort abholte, stellte sich heraus, dass unbekannte Täter zwei Briefumschläge mit Bargeld aus der Tasche aus der Tasche genommen und unterschlagen hatten. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Donnerstagvormittag im Zeitraum von 09.30 bis 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Franz-Beer-Straße ereignete und nachträglich angezeigt wurde. Der unbekannte Lenker eines Pkw stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere linke Fahrzeugseite eines auf dem Parkplatz geparkten, blau lackierten VW-Bus T5 Multivan mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von etwa 400 Euro zu kümmern.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag im Zeitraum von 14.00 bis 15.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Karlstraße ereignete. Der unbekannte Lenker eines Pkw stieß beim Ausparken gegen die vordere linke Fahrzeugseite eines auf dem Parkplatz geparkten BMW 320 mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher, ein etwa 40 Jahre alter Mann, ging zunächst zur Informationsstelle des Kaufhauses und ließ den Fahrer des beschädigten Pkw ausrufen. Als dieser bei seinem Fahrzeug eintraf, hatte der Mann bereits seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern.

Weingarten

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zu Samstag mit einem unbekannten Gegenstand an einem in Ortliebs geparkten VW Touran mit Ravensburger Kennzeichen die Frontscheibe auf der rechten Fahrzeugseite ein. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

Weinarten

Diebstahl von Fahrradträger und E-Bike

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum heutigen Montag im Haldenweg von einem geparkten Pkw den Anhängekupplungs-Fahrradträger und das auf dem Fahrradträger befestigte und angeschlossene E-Bike. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

Wolpertswende

Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Der 50-jährige Lenker eines Motorrollers befuhr am Freitagabend gegen 18.15 Uhr die Landesstraße 284 aus Richtung Mochenwangen in Richtung Baindt. Auf Höhe des sogenannten "Menzenhäusle" geriet er auf das rechts neben der Fahrbahn verlaufende Bankett, verlor die Kontrolle über seinen Roller und stürzte auf dem neben der Landesstraße verlaufenden Radweg. Beim Sturz auf die Fahrbahn des Radweges wurde er verletzt. Der 50-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wolpertswende

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu einem Verkehrsunfall, der sich am heutigen Montag im Zeitraum von 07.30 bis 08.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Gröberstraße ereignete. Der unbekannte Lenker eines Pkw stieß vermutlich beim Ausparken gegen die hintere linke Fahrzeugseite eines auf dem Parkplatz geparkten, weiß lackierten Toyota Avensis mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern.

Berg

Verkehrsunfall mit Verletzter

Mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste die 55-jährige Lenkerin eines Audi A4, die am Samstagvormittag gegen 10.00 Uhr die Ravensburger Straße aus Richtung Berg in Richtung Ravensburg fuhr und zu einem Parkplatz einbiegen wollte. Die nachfolgende, 52-jährige Lenkerin eines Nissan erkannte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Audi auf. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Bad Waldsee

Verkehrsunfallflucht

Der unbekannte Lenker eines vermutlich rot lackierten Pkw stieß am Sonntag im Zeitraum von 14.00 bis 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Sportgeländes in der Lortzingstraße vermutlich beim Ausparken gegen einen auf dem Parkplatz geparkten, weiß lackierten BMW mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens zu kümmern. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu melden.

Baindt

Diebstahl von Stahlträgern

Unbekannte Täter entwendeten über das Wochenende auf einer Baustelle beim Umspannwerk mehrere Stahlträger mit einem Gesamtgewicht von etwa 300 kg. Es ist davon auszugehen, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur Wegnahme oder zum Verbleib der Stahlträger geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu melden.

