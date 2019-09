Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Meßkirch - Heudorf

Körperverletzung

Zwei unbekannte Täter verletzten am Samstag gegen 3.00 Uhr einen 19-jährigen Mann in einer Gaststätte in der Kapellenstraße. Nach einem Streitgespräch schlug einer der Unbekannten dem 19-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend wurde er von dem zweiten unbekannten Mann mit der Faust im Gesicht getroffen. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten daraufhin in einem Fahrzeug. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Fehlalarm

Wegen eines ausgelösten Rauchmelders rückte am Samstag gegen 21.00 Uhr die Feuerwehr Sigmaringen zum Krankenhaus aus. Vor Ort konnte die Feuerwehr feststellen, dass Wasserdampf den Alarm ausgelöst hatte. Der Grund war möglicherweise ein Defekt an einem Sterilisator.

Herdwangen

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Freitag gegen 23.45 Uhr ein Quad aus einem Carport in der Lindenstraße. Personen, die Hinweise zum Täter oder dem Verbleib des Quads geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu wenden.

Rulfingen

Verkehrsunfall

Schwere Verletzungen erlitt ein 78-jähriger Fahrradfahrer am Samstag gegen 10.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg parallel zur B 311 zwischen Rulfingen und Mengen. Der Mann fuhr in Richtung Mengen, als ihm ein 22-jähriger Radfahrer auf seiner Seite entgegenkam. Die Lenker der beiden Fahrräder verkeilten sich und beide Männer stürzten von ihren Fahrrädern. An den beiden Rädern entstand Gesamtschaden von rund mehreren hundert Euro.

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfall

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam es am Samstag gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 197 zwischen Stetten am kalten Markt und Thiergarten. Der 17-jährige Lenker eines Mopeds fuhr in Fahrtrichtung Thiergarten, als ihm in einer Linkskurve das Hinterrad wegrutschte und er mit dem Moped nach rechts gegen die Schutzplanke prallte. Bei dem Sturz zog sich der 17-Jährige Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Krauchenwies

Unfallflucht

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf der L 456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies. Der unbekannte Lenker eines VW-Golf, eventuell Typ Golf Plus, wollte vom Kieswerk kommend nach links auf die L 456 in Richtung Krauchenwies einbiegen. Er fuhr zunächst an, stoppte aber als er eine auf der Landesstraße in Richtung Krauchenwies fahrende und vorfahrtsberechtigte 54-jährige Motorradlenkerin sah. Ohne die 54-Jährige passieren zu lassen, fuhr er erneut an und setzte seinen Einbiegevorgang fort. Um eine Kollision zu verhindern, wich die Motorradfahrerin nach rechts auf das Bankett aus und stürzte die dortige Böschung hinunter. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern. Die Motorradfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Autofahrer geben können, insbesondere auch der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Schnell, 07531 995 1017

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell