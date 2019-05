Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs fuhr am Dienstag, in der Zeit von 09.30 bis 15.45 Uhr, gegen den linken Außenspiegel eines in der Straße "Wachtelhau" am Fahrbahnrand geparkten, braunen Dacia Sandero. Das Spiegelgehäuse des Dacia wurde hierdurch beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Hinweise erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0.

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Nur als missglückter Maischerz kann die Beschädigung eines größeren Pflanzkübels aus Terrakotta in der Mainacht, in der Zeit von 00.00 bis 01.00 Uhr, bei einem Gebäude in der Straße "In der Vorstadt" gesehen werden. Weiterhin wurden Eier gegen die Fassade des Gebäudes geworfen, wodurch ebenfalls Sachschaden entstand.

Hettingen - Inneringen

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass der unbekannte Lenker eines Lkw auf der Kreisstraße 8210 aus Richtung Hettingen-Inneringen in Richtung Bingen, etwa 100 Meter nach dem Kreisverkehr bei Inneringen, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei und einen Leitpfosten beschädigt habe. Am Ereignisort wurde festgestellt, dass das Bankett auf einer Länge von etwa 60 Metern aufgewühlt und hierdurch die Fahrbahn der Kreisstraße erheblich verschmutzt wurde. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des angerichteten Schadens oder die Beseitigung der Verkehrsstörung zu kümmern. Hinweise zum Verursacher erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0 oder der Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574 921687.

Meßkirch

Betrug

Vermehrt werden der Polizei in letzter Zeit Betrüge mittels über Facebook zum Verkauf angebotener Konzertkarten angezeigt. Zuletzt wurde eine 19-Jährige Meßkircherin Opfer eines solchen Angebotes. Sie überwies Bargeld zum Erhalt einer Konzertkarte für die "Capital Bra-Gucciland Tour 2019", leider wurde ihr jedoch kein Ticket zugestellt. Offensichtlich wird hier das soziale Netzwerk bei vergriffenen Konzertkarten zum Betrug missbraucht.

Sigmaringendorf

Körperverletzung

Ein 40-jähriger Anwohner im Schlössleweg beobachtete am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr mehrere Männer im Bereich der Grundschule, von denen einer eine Glasflasche auf sein Grundstück warf. Nachdem die Glasflasche dort zerbrochen war, bat der Grundstückseigentümer den Verursacher um Beseitigung der Glasscherben. Es folgte ein tätlicher Angriff des angetrunkenen Jugendlichen. Der 17-Jährige schlug, trat, beleidigte und bespuckte den Geschädigten und versuchte anschließend vom Tatort wegzulaufen, was mit der Unterstützung von unbeteiligten Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei verhindert wurde. Der randalierende Jugendliche wurde in Gewahrsam genommen und seinen Eltern übergeben, gegen ihn wird eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung erstattet. Die Polizei wird eine Schilderung des Sachverhalts an die zuständige Führerscheinstelle übermitteln, um diese auf die möglichen Mängel des Jugendlichen hinzuweisen.

Sigmaringendorf

Handel mit Betäubungsmitteln

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen überprüften am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr im Stadtgebiet einen 40-jährigen Mann aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, der augenscheinlich Drogen konsumiert hatte. Bei dem Mann wurde Marihuana aufgefunden. Auf Grund der Menge der mitgeführten Betäubungsmittel war davon auszugehen, dass er die Ware nicht nur zum Eigenkonsum bei sich hatte. Die Gegenstände, die bei dem Beschuldigten auf einen Handel mit Drogen hindeuteten, wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Gegen den 40-Jährigen erfolgt eine Anzeige wegen des Verdachts auf Betäubungsmittelhandel.

Krauchenwies

Alkohol im Straßenverkehr

Einer Polizeikontrolle im Ortsgebiet versuchte der 33 Jahre alte Lenker eines Pkw in der Nacht zum 1. Mai gegen 02.50 Uhr zu entgehen. Beim Erkennen der Kontrollstelle fuhr er an den rechten Fahrbahnrand, schaltete die Beleuchtung seines Fahrzeugs aus und suchte erfolglos sein Heil in der Flucht. Der Betroffene war deutlich alkoholisiert. Er sieht einem Bußgeld und einem Fahrverbot entgegen.

Sauldorf - Bichtlingen

Kein Maischerz

Das einseitige Ansägen des etwa 25 Meter hohen Maibaumes mit einer Motorsäge in der Nacht zum 1. Mai gegen 02.15 Uhr in der Kirchstraße in Bichtlingen war kein Maischerz und gefährdete das Leben und die Gesundheit Anderer. Zur Beseitigung der entstandenen Gefahr war der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Sauldorf erforderlich.

