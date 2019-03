Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Festnahme nach Verkehrskontrolle

In einer Justizvollzugsanstalt endete für einen 45-jährigen Mann eine Verkehrskontrolle am frühen Montagmorgen in der Friedrichshafener Flugplatzstraße. Bei der Überprüfung des Mannes im Fahndungssystem stellten die kontrollierenden Polizeibeamten fest, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl aufgrund einer nicht bezahlten Geldstrafe vorlag. Nachdem der 45-Jährige den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Außerdem gelangt der Mann erneut zur Anzeige, da er zum Kontrollzeitpunkt mit einem Pkw am Straßenverkehr teilnahm, ohne derzeit im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich ein bislang unbekannter Pkw-Lenker nach einem Unfall vom Gelände einer Tankstelle in der Friedrichshafener Zeppelinstraße. Die oder der Unbekannte stieß am Sonntag im Zeitraum zwischen 07:45 und 13:30 Uhr gegen einen auf dem Tankstellengelände abgestellten Pkw und beschädigte diesen nicht unerheblich. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Sonntagmittag gegen 13 Uhr an der Kreuzung Hofener Straße/Olgastraße in Friedrichshafen ereignet hat. Eine 38-jährige Pkw-Lenkerin wollte von der Hofener Straße kommend in die Olgastraße einfahren und übersah hierbei eine auf der Olgastraße fahrende, bevorrechtigte 52-jährige Autofahrerin. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen.

Friedrichshafen-Kluftern

Sachbeschädigung

Mehrere Scheiben an der Rückseite der Brunnisach-Halle beschädigten Unbekannte im Laufe des Sonntags, indem sie mehrere große Kieselsteine sowie einen Pflasterstein gegen die Doppelverglasungen warfen. Hierdurch entstand an drei Glasscheiben Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Fahranfängerin verursacht Verkehrsunfall

Beim rückwärts Ausparken aus einer Grundstückseinfahrt stieß eine 18-jährige Fahranfängerin mit ihrem Pkw am Sonntagabend gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen und verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro. Aufgrund dieses Ereignisses bekam die 18-Jährige so große Angst vor fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen, dass sie eine Kreislaufschwäche erlitt und von einem hinzugerufenen Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Befürchtungen um den Verlust ihres Führerscheins konnten schließlich durch die Polizeibeamten entkräftet werden.

Überlingen-Bonndorf

Alkoholisierter Pkw-Lenker

Leicht unter Alkoholeinwirkung stand ein 28-jähriger Pkw-Lenker, welcher von Beamten des Polizeireviers Überlingen am Montagmorgen kurz nach Mitternacht zwischen Bonndorf und Winterspüren kontrolliert wurde. Der Mann wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen müssen.

Uhldingen-Mühlhofen

Beim Diebstahl ertappt

Offensichtlich beim Diebstahl ertappt wurden zwei bislang unbekannte männliche Täter, welche von zwei Zeugen dabei beobachtet worden waren, wie sie am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr über den Zaun auf das Gelände des Wertstoffhofs in der Tüfinger Straße einstiegen und von dort möglicherweise Elektroschrott und Kabelmaterial entwendeten. Die Unbekannten beförderten mehrere Gegenstände über den Zaun und verluden diese in einen vor dem Tor abgestellten Pkw. Mit diesem verließen sie die Örtlichkeit noch vor Eintreffen der von den Zeugen zwischenzeitlich alarmierten Polizei. Die Ermittlungen zum Diebesgut sowie zu dem verwendeten Fahrzeug, von welchem der Polizei ein Kennzeichen bekannt ist, dauern an.

Markdorf

Diesel gestohlen

Eine größere Menge Diesel entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 09 Uhr, aus einem in der Markdorfer Röntgenstraße abgestellten Lkw. Der Kraftstoff wurde vermutlich abgeschlaucht und umgefüllt. Mögliche Zeugen des Vorgangs werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/96200, zu melden.

