POL-KN: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 04.03.2019 Tatverdächtiger nach Einbruch ermittelt Weiterer Zeugenaufruf

Konstanz (ots)

Drei Elektronikgeräte im Wert von rund 600 Euro erbeutete ein 30-Jähriger bereits am Freitag vergangener Woche bei einem Einbruch in eine Gaststätte am Bahnhofsplatz. Bei einer Personenkontrolle konnte eine Polizeistreife den Tatverdächtigen am Samstag in Konstanz feststellen und durchsuchen. Dabei stellten die Beamten geringe Mengen Marihuana sowie Speed sicher. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten die aus dem Einbruch stammenden Elektronikgeräte, weiteres Betäubungsmittel sowie rund 100 Kilogramm Kupfer und Starkstromkabel. Die Polizei sucht nun Personen, die sachdienliche Hinweise zur Herkunft des abgebildeten Kupfers und der Stromkabel geben können, und bittet diese, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

