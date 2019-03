POL-KN: Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Ravensburg

Motorradfahrer erleidet bei Sturz lebensgefährliche Verletzungen

Ein 53-jähriger Motorradfahrer zog sich am Samstag gegen 14:25 Uhr bei einem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu. Er befuhr mit seinem Krad den Zubringer der B 30 bei Ravensburg-Nord in Richtung Friedrichshafen. Im Verlauf einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Am fabrikneuen Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle komplett gesperrt werden.

Wangen i. Allgäu

Geparkter Pkw massiv beschädigt / Zeugenaufruf

Am Samstag in der Zeit zwischen 12:25 und 13:20 Uhr, wurde in der Paradiesstraße in Wangen ein geparkter Mercedes GLC Kombi von einem bislang unbekannten Fahrzeug massiv beschädigt. Der betreffende Pkw stand in einer Parkbucht in der Nähe einer Bäckerei. Die Beschädigung befindet sich im Bereich der linken hinteren Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 5000 Euro belaufen. Hinweise zum Verursacher werden erbeten an das Polizeirevier Wangen, Tel.: 07522/9840

