Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach mutmaßlichem Raubdelikt

Karlsruhe (ots)

Am Montagvormittag soll ein bislang unbekannter Täter einen 16-jährigen Jugendlichen überfallen und ihm Bargeld geraubt haben. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der 16-Jährige gegen 11:00 Uhr mit einem E-Scooter in der Baumeisterstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 46 soll ihn ein bislang unbekannter Täter von seinem Roller gezogen haben, woraufhin der Geschädigte stürzte. Im weiteren Verlauf, soll ihn der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht und ihm anschließend einen blauen Beutel entrissen haben.

In dem Beutel habe sich eine kleine bordeauxrote Tasche mit den Initialen einer Bankfiliale befunden. In diesem war offenbar ein Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Danach sei der Unbekannte zu Fuß in Richtung Ettlinger Tor geflüchtet.

Kurze zeit später gab eine bislang unbekannte Zeugin die rote Tasche, die sie offenbar zuvor gefunden hatte, bei einer Bankfiliale am Mendelssohnplatz ab. Das Bargeld befand sich nicht mehr darin.

Der Tatverdächtige wird als männlich, zwischen 26 und 27 Jahren alt und etwa 185 cm groß beschrieben. Er hatte wohl einen hellen Hauttyp, kleine Augen und war kräftig gebaut. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Schirmmütze, einen schwarzen Schlauchschal und ein schwarzes, kurzes T-Shirt.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, insbesondere die Frau, die die rote Tasche gefunden und abgegeben hat, sich unter 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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