Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Medieneinladung zur Satellitenveranstaltung im Rahmen der 4. Aktionswoche der Verkehrssicherheit am 22.07.2026, 08.00 Uhr, 76646 Bruchsal, Bauwiesenstraße 12

Karlsruhe (ots)

Die Aktionswoche der Verkehrssicherheit ist eine zentrale Initiative von "Gib Acht im Verkehr", die jährlich in Baden-Württemberg durchgeführt wird. Ziel dieser Aktionswoche ist es, die öffentliche Aufmerksamkeit auf aktuelle Themen der Verkehrssicherheit zu lenken und durch verschiedene Veranstaltungen und Aktionen das Bewusstsein für sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu schärfen.

In diesem Jahr steht das Thema "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" im Fokus.

Während die Auftaktveranstaltung zur 4. Aktionswoche auf der Landesgartenschau in Ellwangen stattfindet, finden zusätzlich noch 6 Satellitenveranstaltungen in Stuttgart, Friedrichshafen, Tübingen, Tuttlingen, Pforzheim, Heilbronn und in Bruchsal statt.

Zu der Veranstaltung in Bruchsal würden der ADAC, die UKBW, die Albert-Schweitzer-Schule, die SBBZ Pestalozzischule und das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe gerne die Medien begrüßen.

Beim praktischen Teil der Veranstaltung sollen die Schülerinnen und Schüler mittels E-Sooter-Simulator, Radparcours und Totem-Winkel - Darstellung für die Gefahren sensibilisiert werden.

Zudem werden für die Schülerinnen und Schüler Workshops sowie Infostände zu den Themen "Ablenkung", "Alkohol- und Drogen" und "Schütze Dein Bestes" angeboten. Fer-ner werden auch auf die häufigsten Fehler und Unfallursachen im Zusammenhang mit dem E-Scooter eingegangen.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe und die Kooperationspartner laden zu dieser Veranstaltung ein.

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