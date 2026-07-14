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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 14-Jährige aus Karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit Montagnachmittag, den 13.07.2026, wird die 14-jährige Sarah A. aus Karlsruhe vermisst. Die Vermisste war nach der Schule offenbar in einer Straßenbahn in Richtung Waghäusel unterwegs und erschien nicht zuhause an der Wohnanschrift

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfung möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg. Die 14-Jährige leidet an einer Wahrnehmungsstörung und weist vermutlich eine Orientierungslosigkeit auf.

Die Vermisste ist schlank, trägt eine Brille und dunkelblondes schulterlanges glattes Haar, welches zu einem Pferdeschwanz gebunden ist. Zuletzt trug die Vermisste schwarze Schuhe, ein dunkelblaues Oberteil und eine schwarze kurze Hose. Zudem führt sie einen grauen Rucksack mit rosa Muster und zusätzlich einen zweiten, rosa Rucksack mit Blumenmuster mit sich.

Ein Foto der Gesuchten ist unter dem Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-3/

abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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