Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 14-Jährige Vermisste aus Karlsruhe wohlbehalten angetroffen

Karlsruhe (ots)

Die seit Montagnachmittag vermisste 14-jährige Sarah A. konnte am Dienstagnachmittag wohlbehalten in einem Waldstück bei Waghäusel angetroffen werden. Die genauen Hintergründe des Verschwindens sind derzeit noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet eventuell veröffentlichte Bilder der 14-Jährigen zu löschen.

Franz Henke, Pressestelle

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