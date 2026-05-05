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Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Maschinenbrand in Industriebetrieb

Remscheid (ots)

Am heutigen Abend gegen 20 Uhr kam es in einem Industriebetrieb zu einem Maschinenbrand.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Remscheid leitete die Betriebsfeuerwehr Löschmaßnahmen ein. Dadurch konnte eine Ausbreitung des Brandes erfolgreich verhindert werden. Die anschließenden Nachlöscharbeiten wurden eigenständig durch die Betriebsfeuerwehr durchgeführt, sodass die Einsatzkräfte der Feuerwehr Remscheid ihren Einsatz zeitnah beenden konnten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Remscheid
Einsatzleitung: Lars Bürger

Telefon: 02191/ 16 2400
E-Mail: presse.feuerwehr@remscheid.de

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell

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