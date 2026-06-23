Polizeipräsidium Karlsruhe

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Bretten - Geteilte Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg: "Serie von Raubüberfällen auf Tankstellen beendet - zwei Tatverdächtige in Haft"

Karlsruhe (ots)

Nach einer Serie von mindestens sechs Raubüberfällen auf Tankstellen befinden sich zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 33 und 20 Jahren seit dem 21.06.2026 in Untersuchungshaft. Der Ermittlungserfolg gelang den Kriminalpolizeien der Polizeipräsidien Karlsruhe, Ludwigsburg, Pforzheim sowie Darmstadt (Hessen) in gemeinsamer, enger Zusammenarbeit.

Die beiden festgenommenen Männer gelten als dringend tatverdächtig unter anderem eine Tankstelle in der Killisfeldstraße in Karlsruhe-Durlach (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6293004) und eine Tankstelle in der Pforzheimer Straße in Bretten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6294384) überfallen zu haben.

Zur Pressemeldung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6300195

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