Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Rheinstetten - Mehrere Diebstähle an Badesee: Haftbefehl gegen 18-jährigen Tatverdächtigen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 18-jähriger Mann steht in Verdacht, am Montagabend (22. Juni 2026) am Epplesee in Rheinstetten-Forchheim mehrere Badegäste bestohlen zu haben.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ließ ein Badegast gegen 18:45 Uhr seine Wertgegenstände an seinem Liegeplatz zurück und ging zum Baden in den See. Als er zurückkehrte, stellte er fest, dass seine Wertsachen in der Zwischenzeit offenbar entwendet worden waren. Da dem Badegast bereits auf dem Weg in das Wasser zwei junge Männer aufgefallen waren, die sich in Richtung seines Liegeplatzes begeben haben sollen, verständigte er umgehend die Polizei. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndung unterzog eine Polizeistreife den 18-jährigen Tatverdächtigen sowie dessen Begleiter einer Kontrolle. Bei der Durchsuchung des 18-Jährigen stellten die Beamten mutmaßliches Diebesgut sicher.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und am Dienstag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07243 32000 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

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