Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Körperverletzung nach Streit im Straßenverkehr - Geschädigter gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Samstag, 13.06.2026, kam es im Bereich der Sophienstraße Ecke Leopoldstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten Anwohner gegen 12:10 Uhr zunächst einen verbalen Streit zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation, sodass der Fahrer eines weißen Toyota Aygo den Fahrradfahrer mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll.

Beide Beteiligten entfernten sich noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei von der Örtlichkeit.

Der Tatverdächtige wird als etwa 40 Jahre alt, glatzköpfig und kräftig beschrieben. Er war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Der bislang unbekannte Geschädigte soll etwa 70 Jahre alt, schlank und grauhaarig sein und trug ein blaues Sportshirt sowie kurze Hosen. Er führte ein helles Herrenfahrrad mit sich.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den bislang unbekannten Geschädigten sowie Zeugen, sich unter 0721 666-3311 zu melden.

Florentin Ochner, Pressestelle

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