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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Tettnang

Sauna löst vermutlich Kellerbrand aus

Am Freitagabend gegen 21:20 Uhr kam es in der Ulmerstraße zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Brand im Bereich der Sauna ausbrach. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf das restliche Gebäude verhindert werden. Auf Grund der starken Rauchentwicklung wurden angrenzende Gebäude sicherheitshalber kurzzeitig evakuiert. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner gegen 01:00 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen. Das Einfamilienhaus ist auf Grund der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten für ca. 1 Woche nicht bewohnbar. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von geschätzten 200.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Andreas Schiller
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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