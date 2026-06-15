Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Raub in Tankstelle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann überfiel am Freitagabend eine Tankstelle in Bretten und erbeutete Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge betrat der Unbekannte gegen 21:50 Uhr die Tankstelle in der Pforzheimer Straße und begab sich unmittelbar zum Verkaufstresen. Dort forderte er die Kassiererin offenbar unter Vorhalt einer schwarzen Pistole auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Nach der Übergabe des Bargelds verließ er die Räumlichkeiten und entfernte sich zu Fuß in bislang unbekannte Richtung.

Der Täter soll circa 180 cm groß und zwischen 20 und 30 Jahren alt sein. Zum Tatzeitpunkt soll er eine Schirmmütze mit Aufschrift, eine OP-Maske, eine gelbe Jacke, einen Gartenhandschuh und hellbraune Schuhe getragen haben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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