Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Straßenbahnunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Samstag erlitt ein 52-jähriger Mann lebensgefährliche Verletzungen, nachdem er von einer Straßenbahn mitgezogen und eingeklemmt wurde.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen begab sich der 52-Jährige gegen 02:20 Uhr zur Haltestelle in der Augartenstraße, um dort in eine Straßenbahn einzusteigen. Die Türen der Bahn waren zu diesem Zeitpunkt offenbar bereits geschlossen und der Fahrer setzte die Fahrt in Richtung Kongresszentrum fort. Währenddessen soll der Geschädigte noch an der Bahn gelehnt haben und in der Folge mitgezogen und schließlich eingeklemmt worden sein. Die alarmierte Feuerwehr hob die S-Bahn an, um den Verletzten zu befreien. Der 52-Jährige wurde schließlich mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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