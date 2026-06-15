Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B3

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 zwischen Langenbrücken und Mingolsheim wurden am Samstagmittag drei Personen verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 83-jähriger Autofahrer gegen 13:35 Uhr von der B292 auf die B3 auffahren. An der Einmündung missachtete der Senior offenbar ein Stopp-Schild und bog mit seinem Mercedes nach links in Richtung Langenbrücken auf die B3 ab. In der Folge kollidierte sein Wagen mit einem auf der B3 in Richtung Mingolsheim fahrenden VW. Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie seine 80-jährige Mitfahrerin erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der 35-jährige Fahrer des VW wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die drei Verletzten in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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