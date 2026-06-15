Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 50-Jähriger bei Sturz mit Kleinkraftrad lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 50-jähriger Mann zog sich am Samstag offenbar bei einem Sturz mit seinem Kleinkraftrad in der Karlsruher Nordstadt lebensgefährliche Verletzungen zu.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Mann am Samstagabend mit seinem Kleinkraftrad auf dem Kanalweg in östliche Richtung. Auf einem unbefestigten Waldweg zwischen Eggensteiner Allee und Linkenheimer Allee kam der 50-Jährige mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung zu Fall und zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Eine Passantin entdeckte den Schwerverletzten gegen 22:30 Uhr und wählte den Notruf. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den 50-Jährigen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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